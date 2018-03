HAIR oder „Let the sunshine in“

Anzeige

Hockenheim.Esoterik, Räucherstäbchen, LSD und freie Liebe. In HAIR sucht die Hippiebewegung der 68er ein neues Lebensgefühl. Eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Das legendäre Hippie-Musical hat auch 50 Jahre nach der Uraufführung nichts von seiner Energie verloren. Das „HAIR – The American Tribal Love-Rock Musical“ begeistert am 17. März in der Stadthalle Hockenheim.

Im Musical erleben die Zuschauer nicht nur eine brillante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen, sondern nehmen gleichzeitig an einer unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil. Untermalt wird die Geschichte mit der überwältigenden Anzahl von 28 Song-Titeln. Die Songs von „Aquarius“ und „Hair“ bis „Let the sunshine in“ sind bis heute legendär. red

