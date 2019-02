Halligen und Nord-Ostsee-Kanal kennenlernen

Schleswig-Holstein.Vom 15. bis 19. Mai führt die MORGENTOUR nach Norddeutschland und in die leicht hügeligen Landschaften in-mitten Schleswig-Holsteins. Die Reiseteilnehmer werden die beliebtesten Sehenswürdigkeiten, reizvolle Landschaften und bezaubernde kleine Orte zwischen Eider und Nord-Ostsee-Kanal kennenlernen.

Mittwoch, 15. Mai: Anreise und Ostseebad Eckernförde

Nach der Busfahrt schnuppern die Reisenden auf einem Spaziergang durch das Ostseebad Eckernförde die erste Seeluft. Der vier Kilometer lange Sandstrand, der Kurpark, der 700 Jahre alte Stadtkern und der hübsche Hafen locken zahlreiche Touristen in das hübsche Städtchen nordwestlich von Kiel. Donnerstag, 16. Mai: Nord-Ostsee-Kanal und Rendsburg Nach dem Frühstück begeben sich die Reiseteilnehmer auf eine Panorama-Fahrt bis nach Kiel. Von den dortigen Kaianlagen aus stechen sie auf dem historischen Raddampfer Freya in See und schippern über den Nord-Ostsee-Kanal. Der „NOK“ ist die meist befahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt und verbindet die Nordsee mit der Ostsee. Unterwegs unterhält die Teilnehmer ein Shanty-Chor, und sie genießen ein großes Brunchbuffet. Am Nachmittag erreichen sie ihren Zielhafen Rendsburg und machen einen Rundgang durch die Altstadt. Freitag, 17. Mai: Sieseby, Kappeln und Schleswig Der Tagesausflug bringt die Reisenden zu den schönsten Orten „rund um die Schlei“. Allen voran Sieseby, ein kleiner verträumter Ort mit weißen und reetgedeckten Häusern. Später erwartet sie die Wikingerstadt Schleswig. In Schleswig haben sie die Möglichkeit, den Dom Sankt Petri mit dem Bordesholmer Altar zu besichtigen. Weiter geht es nach Kappeln. Später machen sie einen Spaziergang auf dem „Holm“, einer ehemaligen Fischerinsel. Samstag, 18. Mai: Amrum und Hallig Hooge Die MS Adler bringt die Reiseteilnehmer auf die „kleine Insel der großen Freiheit“ im Wattenmeer – Amrum. Mit der „Amrumer Inselbahn“ begeben sie sich auf eine Inselrundfahrt bevor es nach etwas freier Zeit mit dem Schiff weiter zur Hallig Hooge geht. Die „Königin der Halligen“ entdecken sie per Pferdekutsche. Sonntag, 19. Mai: Heimreise Per Reisebus wird die Heimreise nach Mannheim angetreten.

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim

Vier Übernachtungen mit Frühstück im Drei-Sterne Superior Hotel Schützenhof am Wittensee

Vier Abendessen im Hotel

Ortsspaziergang im Ostseebad Eckernförde

Dreieinhalbstündige Schifffahrt auf dem Raddampfer Freya mit Brunch und Shanty-Chor auf dem Nord-Ostsee-Kanal von Kiel nach Rendsburg

Stadtrundgang in Rendsburg

Tagesausflug „Entlang der Schlei“ mit Sieseby, Kappeln, Wikingerstadt Schleswig und Spaziergang auf dem „Holm“

Tagesausflug auf der MS Adler nach Amrum mit Inselrundfahrt mit der Inselbahn, Mittagsimbiss und Besuch der Hallig Hooge mit Kutschfahrt

Mittwoch, 15. Mai bis Sonntag, 19. Mai 699 Euro pro Person im DZ, 70 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

599 Euro pro Person im DZ, 70 Euro EZ-Zuschlag Anmeldung nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

