Handball der Extraklasse garantiert

Mannheim.Wenn die Fans der Rhein-Neckar Löwen ihre Helden nach vorne treiben und wie eine Einheit hinter ihrer Mannschaft stehen, wird die SAP Arena in Mannheim zum Tollhaus. Zu spüren bekommt diese Wucht jeder Gegner, egal ob Spitzenteam oder Außenseiter. Und immer wieder gibt genau dieser Druck von den Rängen den Ausschlag für den Heimsieg. Wenn der zweifache Deutsche Handball-Meister und Pokalsieger von 2018 in der SAP Arena spielt, bedeutet dies neben Spitzensport auf höchstem Niveau auch immer einen Festtag für jedes Sportfan-Herz. Apropos höchstes Niveau: Am Dienstag, 3. März, kommt der SC DHfK Leipzig nach Mannheim. Die Sachsen gehören zu den ambitioniertesten Teams in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga, der Kader ist gespickt mit Nationalspielern, darunter auch Philipp Weber, der bei der Europameisterschaft im Januar aus dem Team der deutschen Nationalmannschaft herausragte. Mit Franz Semper, der im Sommer zum Spitzenteam nach Flensburg wechselt, spielt eines der größten Talente im deutschen Handball auf der Position im rechten Rückraum.

Rhein-Neckar Löwen vs. SC DHfK Leipzig 3. März, 19 Uhr SAP Arena, Mannheim

