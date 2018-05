Handball der Spitzenklasse

Anzeige

Mannheim.Spitzenhandball in der modernsten Arena Europas: Zweimal infolge haben die Rhein-Neckar Löwen die Deutsche Meisterschaft nach Mannheim geholt und damit ihre Fans in der SAP Arena in Ekstase versetzt. Auch in der aktuellen Saison spielen die Löwen wieder um den Titel der DKB Handball-Bundesliga und bieten, angeführt vom vierfachen Top-Spieler der Liga Andy Schmid, Handball der absoluten Spitzenklasse.

Am Sonntag, 3. Juni, entscheidet es sich im letzten Saisonspiel gegen Leipzig, ob die Löwen mit den eigenen Fans im Rücken zum dritten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewinnen können. Dabei ist ein Besuch in der SAP Arena immer ein Erlebnis: 13 200 Zuschauer fasst das Wohnzimmer der Löwen und besticht dabei durch sensationelle Stimmung und beste Sicht.