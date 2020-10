Handgemachte Musik vom Sepalot Quartet

Heidelberg.Sebastian Weiss aka Sepalot hat seinerzeit als DJ der Münchener Blumentopf-Crew angefangen, hat zur selben Zeit aber auch schon Soloalben veröffentlicht. Nach dem Ende von Blumentopf kam Sepalot die Idee, seine eher elektronische Musik mit einer Band live zu präsentieren. Geboren war das Sepalot Quartet, dass sich auf dem Debüt „A New Cycle“ (2018) noch ganz dem neu arrangierten, alten Material widmete und ihm eine leicht jazzige Note verlieh. Dies funktionierte so gut, dass die Band für das zweite Album „Nownext“ ausschließlich neue Songs einspielte. Die Rezeptur ist dabei nicht neu, aber immer noch enorm effizient. Man kombiniere Hip-Hop mit Jazz-Sounds, setze auf Downtempo-Grooves und landet schließlich bei gutem, alten Trip Hop. Dem füge man dezent etwas Electronica hinzu und verrühre das Ganze zu einem Mix von urbanen Melancholie-Miniaturen, dessen Flow sich das Publikum am 5. November im Heidelberger Karlstorbahnhof nur schwer entziehen können wird. red 10 % Rabatt Sepalot Quartet 5. November, 18 und 21 Uhr Karlstorbahnhof, Heidelberg Verlosung je 2x2 Karten Einsendeschluss: 27. Oktober Stichwort: Sepalot Quartet

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020