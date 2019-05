Hayseed Dixie: Die Mischung machts

Mannheim.Die Band Hayseed Dixie entstand eines Abends bei ein oder auch zwei Flaschen Whiskey im Studio von Sänger John Wheeler. Gegründet als „A Hillbilly Tribute to AC/DC“, spielt sie mit viel Sinn für Humor Cover-Versionen von Hard-Rock-Songs in einer musikalischen Mischung von Bluegrass und Rock. 19 Jahre und 14 Alben später, nach mehr als 1200 Live-Shows in 31 Ländern und über einer halben Million verkaufter Platten, kehren die amerikanischen Rocker mit einem neuen Album (Release: Sommer 2019) nach Deutschland zurück. Am 13. Juni machen sie im MS Connexion Complex Mannheim halt. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019