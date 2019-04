Heiße Phase im Saisonendspurt beim SVW

Mannheim.Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den VfR Wormatia Worms am vergangenen Samstag durfte der SV Waldhof bereits am 30. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg in die dritte Liga feiern.

Der Mannheimer Sportverein, welcher im Jahr 1907 im Stadtteil Waldhof gegründet wurde, spielte von 1983-1990 in der ersten Fußball-Bundesliga. Das Carl-Benz-Stadion wurde 1994 eröffnet und feierte im Februar dieses Jahres 25-jähriges Bestehen. In der langen Vereinshistorie gab es einige Höhen und Tiefen, welche von Vereinslegenden wie Roland Dickgießer, Otto Siffling sowie Klaus Schlappner geprägt wurden.

Das aktuelle Team um Cheftrainer Bernhard Trares möchte das nächste Hoch prägen. Den ersten Schritt in diese Richtung haben die Buwe mit dem vorzeitigen Aufstieg in die dritte Liga bereits gemacht und das lang ersehnte Ziel Profifußball erreicht.

Den Saisonendspurt können auch MORGENCARD PREMIUM-Inhaber miterleben. Es werden 5x2 Tickets für das Heimpiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II verlost. red

Verlosung je 5x2 Tickets

SV Waldhof vs. 1. FSV Mainz

18. Mai, 14 Uhr

Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Einsendeschluss: 30. April

Stichwort: SV Waldhof

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019