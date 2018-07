Helmut Lotti ist zurück

Anzeige

Mannheim.In diesen Tagen haben Helmut Lotti und sein Golden Symphonic Orchestra gerade ihre viel beachtete und erfolgreiche Comeback Tournee in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien abgeschlossen. Dabei traten sie auf über 50 Konzerten allein in Deutschland auf .

Daneben arbeitet Helmut Lotti an seinem neuen Album, das bereits im Herbst 2018 erscheinen wird (bei Sony Music). Und so freut sich der belgische Künstler sehr, seinen Fans schon jetzt die Konzerttermine für 2019 mit dem neuen Programm mitteilen zu können. Tourauftakt feiert Helmut Lotti am 15. Januar 2019 im Rosengarten Mannheim.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten auf dieses Konzert 10 Prozent Rabatt. Nach dem Auftaktkonzert geht es für Lotti unter anderem nach Frankfurt, Cottbus, und in viele weitere Städte in Deutschland und Österreich.