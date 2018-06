Historie in Künzelsau und Kunst im Würth

Anzeige

Künzelsau.Das von den Einwohnern liebevoll genannte „Ki’au“ ist definitiv eine Reise wert. Häuser, Plätze und Gassen, alle haben sie eine spannende Geschichte. Diese wird der MORGENTOUR exklusiv in einer Stadtführung lebendig geschildert. Frohe Feste, tragische Ereignisse, absurde Handlungen fanden hier statt.

Einst regierten hier die Ganerben – ihre Verwaltungsgebäude bilden noch immer markante Punkte. Liebevoll nannte man Künzelsau „Klein-Nürnberg“ wegen der vielen Handwerker und Kaufleute, deren Spuren noch zu finden sind. Karoline Breitinger, Georg Wagner und viele andere trugen in ihrem Lebenskampf zum Fortschritt der Menschheit bei. Ob Bank, Krankenkasse oder Elektrizität – Pioniere waren die Künzelsauer, bevor größere Städte überhaupt auf die Ideen kamen. Am Nachmittag geht es weiter in die Kunsthalle Würth, dort sind die Aquarelle des Pfarrers Korbinian Aigner ausgestellt. Der von 1885 bis 1966 lebende Geistliche hegte eine große Leidenschaft für Äpfel und Birnen, die er detailgenau in mehr als 900 postkartengroßen Aquarellen festhielt. Die Ausstellung im Museum Würth zeigt in Kooperation mit der TU München deren reichhaltigen Bestand an Aigners Obstbildern, die neben ihrem dokumentarischen Ansatz auch durch ihre lebendige Präsenz faszinieren. Das Thema des Stilllebens von der sinnlichen Erfahrung bis hin zu seriellen Aspekten wird mit Werken aus der Sammlung Würth ergänzend aufgegriffen. red

Ablauf: