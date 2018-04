Hits pur beim dritten Zeltfestival

Anzeige

Mannheim.Vom 30. Mai bis zum 21. Juni lockt das dritte Zeltfestival wieder mit tollen Konzerten auf das Mannheimer Maimarktgelände. Los geht’s mit Daniel Wirtz: Brutale Ehrlichkeit bis zum Seelenstrip, vom ersten Akkord bis zum letzten Pinselstrich die absolute Kontrolle über Musik, Artwork und das, was Wirtz darstellen soll. Wincent Weiss erzählt am 31. Mai in seinen Songs Geschichten, teilt Emotionen und Stimmungen, schafft Nachvollziehbarkeit. Und das nicht nur in den Lebens- und Gefühlswelten zwischen Teen und Twen. Reggae Star Gentleman bringt am 2. Juni das Beste aus seinen acht Studioalben mit nach Mannheim.

Zu ihrem nunmehr fünfzigsten Bühnenjubiläum kommen die Rock-Ikonen Jon Anderson (Gesang), Trevor Rabin (Gitarre), Rick Wakeman als „YES featuring ARW“ mit ihrem einzigen Deutschlandkonzert am 5. Juni auf das Mannheimer Maimarktgelände. Mit der nachdenklichen Ballade „Nachts weinen die Soldaten“ ist den Mittelalterrockern von Saltatio Mortis ein Ohrwurm gelungen, welcher beim Konzert am 8. Juni sicherlich von allen Anwesenden textsicher mitgesungen wird.

Sie sind aktuell zweifelsohne eine der erfolgreichsten Bands in Deutschland: das Elektropop-Duo Glasperlenspiel. Mit Hits wie „Geiles Leben“ und „Echt“ werden sie das Publikum am 10. Juni zum Tanzen animieren. Mit seiner perfekt eingespielten Band im Rücken und grandioser Bühnenpräsenz wird Johannes Oerding am 21. Juni jedem einzelnen Besucher das Gefühl vermittelte, nur für ihn persönlich zu singen.