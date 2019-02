Hochkaräter beim 4. Zeltfestival

Mannheim.Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Nena eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten und ein internationales Pop-Phänomen. Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz, die sie am 29. Mai auf der Bühne des Zeltfestivals präsentiert, ist genauso einmalig und mitreißend wie ihre Stimme. Mit ihren Hits prägte sie mehrere Generationen und steht bis heute für ein Lebensgefühl, das wohl irgendwie und irgendwo in jedem Herzen zu Hause ist.

Andreas Bourani ist in der Liga der großen deutschen Popsänger angekommen. Zu Recht – seine herausragende Stimme und tiefgehenden Texte begeistern Fans und Kritiker gleichermaßen. Vor allem auch seine Qualitäten als Musiker und Entertainer, die er am 30. Mai auf dem Mannheimer Maimarktgelände präsentiert, machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Spaniens Punkrock-Legende und politisches Gewissen, SKA-P, ist mit neuem Album „Game Over“ zurück und wird am 1. Juni das Mannheimer Publikum begeistern.

Im Kindermusical „Eule findet den Beat“ geht eine kleine Eule auf große Entdeckungsreise, um den Kleinen die Vielfalt der Musik näherzubringen. Auf ihrer Reise macht sie am 2. Juni halt auf dem Zeltfestival.

Stimmungsgarant. Hitlieferant. Live-Attraktion. Dafür sind Status Quo seit 1967 der Inbegriff. All diese Trümpfe werden sie einmal mehr ausspielen, wenn das Quintett am 5. Juni für schweißtreibende Temperaturen auf dem Mannheimer Maimarktgelände sorgen wird. Zu den derzeit angesagtesten deutschsprachigen Musikern zählen Namika und Joris. Kein Wunder also, dass auch sie sich einen Auftritt auf dem Zeltfestival – am 7. Juni – nicht entgehen lassen.

Weitere Infos und Termine unter www.zeltfestivalrheinneckar.de.

