neuenstein.Der Kreis Hohenlohe ist bekannt als das Land der Burgen und Schlösser. Ein geschichtsträchtiger Ort mit vielen Traditionen und Kultur. Die MORGENTOUR bringt dieses schöne Gebiet näher.

Das Schloss Neuenstein wurde in staufischer Zeit als Wasserburg – auf einem Sandsteinfelsen in einem Sumpfgebiet – erbaut und gelangte um 1300 in den Besitz der Grafen von Hohenlohe. Im 16. Jahrhundert wurde es von Graf Ludwig Casimir zur Residenz im Stil der Renaissance ausgebaut. Das Schloss beherbergt Sammlungen und Inventare aus insgesamt sieben Hohenloher Schlössern. Das Museum gibt so einen breiten Überblick der Geschichte des Hohenloher Landes und seiner namensgebenden Familie.

Auch das Weingut Fürst Hohenlohe Oehringen ist Teil der Geschichte der Gegend. Als traditionsreiches Weingut und nachweislich ältestes Familienunternehmen Deutschlands kann man dort auf eine 1253 beginnende „Geschichte des Weinbaus“ zurückblicken. In der 27. Generation, die sich dem Wein verschrieben hat, werden auf einem 17 Hektar umfassenden Monopol-Weinberg „Verrenberger Verrenberg“ traditionelle Rebsorten wie Riesling, Lemberger und Spätburgunder angebaut. Die Reben stehen auf Keupersandstein mit Muschel- kalkhorizont. red