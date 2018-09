Rust.Das Böse hat die Macht übernommen in einer Welt nach der Apokalypse. Grauenhafte Kreaturen herrschen und verbreiten Angst und Schrecken bei „Horror Nights – Traumatica“, dem mehrfach international ausgezeichneten Horror-Event im Europa-Park. Ab Freitag, 28. September, kämpfen fünf rivalisierende Gruppen um die Macht – und der Besucher ist mittendrin. Für welche Gruppe wird man sich entscheiden? Wer hilft, unbeschadet aus der Gefahrenzone zu kommen? Jeder muss seine Wahl treffen und mit der Entscheidung leben oder sterben. Bei „Horror Nights – Traumatica“ hat man die Wahl: Verfällt man dem Wahnsinn der „Ghosts of Madness“? Will man zusammen mit „The Pack“ Unschuldige jagen? Alle menschlichen Züge als „Ghoul“ verlieren? Möchte man mit „Resistance“ um die Macht kämpfen? Oder kämpft man gemeinsam mit den „Shadows“ gegen die Unterdrückung? Jetzt muss man sich schnell entscheiden, bevor die Welt dem Untergang geweiht ist. Die Zeit von „Horror Nights – Traumatica“ hat begonnen.

Verlosung 3x2 Tickets inklusive Ganztageseintritt Horror Nights – Traumatica 14. Oktober 2018 Europa-Park, Rust Einsendeschluss: 28. September 2018 Stichwort: Horror Nights red

