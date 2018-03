Idealbild eines Ocean Liners – QUEEN MARY 2

Anzeige

Hamburg/southampton.Von Hamburg nach Southampton mit der „Königin der Meere“ fahren – das ist mit einer MORGENTOUR möglich. Die QUEEN MARY 2 ist eine Ikone der Zeit: Mit ihrem spitzen Bug und ihrer schlanken Silhouette entspricht sie dem Idealbild eines Ocean Liners.Ihre Präsenz und Persönlichkeit ist in den Häfen der Welt unerreicht. Wo immer die Königin auch festmacht, ein begeisterter Empfang ist sicher.

An Bord der QUEEN MARY 2 werden sich die Teilnehmer der Reise vom 1. bis 5. Juni 2018 auf wunderbare Weise in das „Goldene Zeitalter der Seereisen“ zurückversetzt fühlen. Sie genießen die majestätische Lobby, das großzügige Ambiente und die geschmackvolle Ausstattung. Abwechslung und anspruchs-volle Unterhaltung garantieren dabei mehr als 100 kleine und große Attraktionen an Bord. Fitness-Center und Bibliothek stehen ebenfalls zur Verfügung. Abends spielt das Orchester zum Tanz auf.

Nach dem Ablege-Manöver in der Hansestadt Hamburg geht es dann über die Elbe bis zu deren Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven. Über den Ärmelkanal wird am dritten Reisetag Southampton im Vereinten Königreich erreicht. Nach dem Frühstück heißt es Abschied nehmen von der QUEEN MARY 2, denn in Südengland wartet ein interessantes Besichtigungsprogramm.