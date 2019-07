Im Luisenpark geht die Post ab

Mannheim.Vom 26. Juli bis 24. August findet der diesjährige Seebühnenzauber im Luisenpark statt. Den Auftakt macht am 26. Juli die Sängerin Carminho, die derzeit als die beste neue Stimme des Fado gefeiert wird. Am 2. August stehen Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer mit SÜDEN II auf der Bühne des Luisenparks. Christian Chako Habekost macht am 3. August sein Publikum zur Reisegruppe. Einen Abend im Zeichen des Sängers Prince erwartet das Publikum am 9. August, wenn Stephan Ullmann und Band den verstorbenen Ausnahmemusiker ehren. Eine weitere Tribute-Show wird am 16. August mit RESPECT ARETHA FRANKLIN im Luisenpark zu hören sein. Der Schweizer Künstler Seven macht am 24. August Station mit seiner Soulmate-Tour beim Seebühnenzauber . red 10 % Rabatt Seebühnenzauber 2019 26. Juli bis 24. August Carminho 26. Juli, 20 Uhr SÜDEN II 2. August, 20 Uhr Chako Habekost 3. August, 20 Uhr A Night without … Prince 9. August, 20 Uhr RESPECT – ARETHA FRANKLIN Tribute Show 16. August, 20 Uhr Seven 24. August, 20 Uhr Luisenpark Mannheim Verlosung je 2x2 Karten für Carminho und SÜDEN II Einsendeschluss: 16. Juli Stichwort: jeweilige Veranstaltung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019