Im Studio Bloc geht es hoch hinaus

Mannheim.Bouldern ist das Klettern ohne Seil und Gurt in Absprunghöhe an Felsblöcken oder in Kletterhallen. Es stärkt Körper und Geist – aber vor allem macht es jede Menge Spaß. Ob alleine, mit Freunden, der Familie oder Kollegen: Zum Bouldern im Studio Bloc in Mannheim braucht man weder Vorkenntnisse noch einen Sicherungspartner. Das Team erklärt einem kurz die Grundlagen sowie die Hallenregeln und schon kann man loslegen.

Kernstück der rund 2800 Quadratmeter großen Halle ist der Boulderbereich mit circa 1400 Quadratmetern Kletterwandfläche. Extra für Familien und Kinder gibt es einen separaten Familienbereich mit 300 Quadratmetern Kletterwandfläche. Im Bistro und auf vielen Sitzgelegenheiten in der Halle kann man entspannen. Erwachsenenkurse für jedes Level, regelmäßige Kindergruppen, Kindergeburtstage, Gruppenangebote und Team-Buildings runden das Angebot ab.

Von der Aktion sind monatliche Abos und Kurse ausgenommen. Der Rabatt für Familienkarten ist nur einmalig einlösbar und kann nicht innerhalb der Familie aufsummiert werden.

