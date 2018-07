Imposant und vielseitig

Anzeige

wiesbaden.Wiesbaden wurde von den Römern „Aquae Mattiacorum“ genannt – nach den hier ansässigen Mattiakern, einem Stamm der germanischen Chatten, dessen Angehörige sich vermutlich schon früh mit der ursprünglich keltischen Bevölkerung vermischt hatten. Siedlungsspuren sind im Stadtgebiet bereits für die Jungsteinzeit nachgewiesen um 3000 vor Christus. In die spätaugusteische Zeit um sechs bis 15 nach der Zeitrechnung ist ein erster Militärposten (Erdkastell) auf dem Heidenberg zu datieren; wenig später begann mit dem Ausbau der Thermen die Entwicklung einer zivilen römischen Siedlung. Diese wurde um 370 mit einer Mauer befestigt – Reste dieser so genannten Heidenmauer sind bis heute erhalten. Im Zweiten Weltkrieg vergleichsweise wenig zerstört, wurde Wiesbaden 1945 Hauptstadt des Landes Hessen, in der sich neben Behörden unter anderem zahlreiche Verlage, Versicherungen sowie Betriebe der Filmindustrie ansiedelten. Darüber hinaus spielt Wiesbaden als Kur- und Kongressstadt sowie als einer der bevorzugten Wohnorte der Rhein-Main-Region eine herausragende Rolle.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erfahren bei der Führung am 25. September Wissenswertes und Überraschendes über die Geschichte und das Leben in Wiesbaden. Der Neroberg mit Russischer Kirche, das Schloss Biebrich, weiter durch das Stadtzentrum zum Kurhaus, entlang am imposanten Hessischen Staatstheater bis zu den imposantesten Villen – Besucher werden einen Eindruck von der Vielseitigkeit der hessischen Landeshauptstadt gewinnen. red