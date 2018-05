In der Schwebe mit dem Friedrich Liechtenstein Trio

Anzeige

Mannheim.Friedrich Liechtenstein ist eine der schillerndsten Gestalten der deutschen Kunstwelt. Ist er Sänger, Entertainer, Theatermensch, Caféhausphilosoph oder Werbe-Ikone? Sein Geheimnis ist es, diese Dinge ganz bewusst in der Schwebe zu lassen.

Aus den Elementen zeitgenössischer Populärkultur kreiert der bekannteste Vollbartträger der Republik ein poetisches Universum voller Anspielungen, Witz und Poesie. Mit seinem „Friedrich Liechtenstein Trio“ gibt er überall in Deutschland Konzerte zwischen Jazz, Easy Listening und Elektronik und hinterlässt verzauberte Menschen: Was für eine Stimme. Was für ein Humor.

Bei NTM/POP, der sinfonischen Popmusikreihe des NTM unter Leitung von Kapellmeister Matthew Toogood, will Liechtenstein nun ein neues Konzept zwischen Performance und Konzert verwirklichen, ein Konzept, in dem neben dem Nationaltheater auch der Fernmeldeturm der Stadt Mannheim seine Rolle spielt.