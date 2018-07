In die barocke Welt eintauchen

Anzeige

Mannheim.Im Mannheimer Schloss gibt es viel zu entdecken. Am Samstag, 28. Juli, startet um 14.30 Uhr der Kinderkrimi „Mord am Hofe“: Der neunjährige Thronfolger Carl Theodor feiert bei einem glanzvollen Festessen seine Verlobung. Plötzlich bricht ein Kammerdiener leblos zusammen – ist er Opfer eines Giftanschlags geworden? Am Donnerstag, 25. August, wird um 14.30 Uhr zum historischen Tanz geladen: Das wichtigste Datum am Hof war der „Carlstag“: der Namenstag des Kurfürsten am 4. November. Für diesen Tag wurde immer eine neue Oper einstudiert. Bei dieser Führung erleben die Kinder ein Stück barocke Festkultur – sie schlüpfen in barocke Kostüme, hören Musik der Zeit und studieren einen Tanz ein. Aschenputtel lädt am Samstag, 6. September ab 14.30 Uhr zum Maskenball. Wer mag, übt einen höfischen Gruß oder lernt Tanzschritte – und fertig ist die Prinzen- und Prinzessinnenausbildung. red

Ferienspaß – Kinderführung im Schloss Mannheim zum Preis von 4,50 Euro statt 6 Euro für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM. Anmeldung erforderlich unter 06221/65 88 80, Service Center Heidelberg.