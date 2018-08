Ingo Oschmanns Jubiläumsprogramm

Anzeige

Schwetzingen.Mit Ingo Oschmann kommt am 22. September eine Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt in die Alte Wollfabrik nach Schwetzingen. Denn sein Jubiläumsprogramm hat es in sich. 25 Jahre und zehn Programme schwer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Es ist ein Programm voll verbaler Höhepunkte und menschlichen Abgründen.

Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwischen Stand up Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt, wie er. Dabei bleibt der Kleinkünstler (er ist nur 1,72 Meter groß) immer über der Gürtellinie. Ingo gibt wie immer alles, denn alles kann, nichts muss, aber alles muss raus. Er hebt sich wohltuend von einer Vielzahl anderer Komiker im deutschsprachigen Raum ab, denn Ingo Oschmann ist alles andere als ein monothematischer Possenreißer.

Verlosung 3x2 Karten Ingo Oschmann 22. September 2018, 20 Uhr Alte Wollfabrik, Schwetzingen www.alte-wollfabrik.de Einsendeschluss: 14. August 2018 Stichwort: Ingo Oschmann red