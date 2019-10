Irischer Stepptanz bei Night of the Dance

Mannheim/Bensheim.Nach erfolgreichen Tourneen, geht Night of the Dance ab Ende des Jahres wieder auf große Reise durch ganz Deutschland und Österreich. Das international besetzte Ensemble, bestehend aus 20 der weltbesten Profitänzer, überzeugt durch ihr meisterhaftes Können und ihre unglaubliche körperliche Ausdauer. Im Vordergrund des Programmes steht der irische Stepptanz. Die Besucher erleben hautnah die Perfektion der Tänzer, wenn sich diese absolut synchron und in rasantem Tempo über die Bühne bewegen. Dabei werden auch völlig neue und einzigartige Choreographien mit klassischem Stepp kombiniert.

Auch die berühmtesten Tanzeinlagen wie „Dirty Dancing“, „Stomp“ oder „Cirque du Soleil“ bringen das Publikum zum Staunen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Artistengruppe „Pura Vida“, die mit ihren schwindelerregenden Akrobatikeinlagen die Herzen zum Höherschlagen bringt. Die hohe tänzerische Qualität, gepaart mit spektakulären Darbietungen, stilechten Kostüme, einer hervorragenden Lichtshow und rhythmischer Musik, heben die Einzigartigkeit der Tanzstile hervor und fließen zu einer glanzvollen Show zusammen. Night of the Dance gewährt den Zuschauern einen Einblick in das vielfältige Spektrum der Tanzgeschichte. red

Night of the Dance 27. Dezember 2019, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim 16. Februar, 19 Uhr Parktheater Bensheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019