Italienischer Kochgenuss in der Pfalz

FRIEDELSHEIM.Ziel der Tour „Kochkurs“ am Freitag, 31. August, ist das in eine malerische Landschaft eingebettete Weingut Bonnet in Friedelsheim. Seit einigen Jahren nutzt die 1. Mannheimer Kochschule das ehemalige Weingut, um kochbegeisterten Menschen Besonderheiten anzubieten.

Für die MORGENTOUR wird Yvonne Schneider gemeinsam mit den Teilnehmern italienische Gerichte zubereiten. Yvonne Schneider wurde im 5-Sterne-Haus „Heidelberg Penta Hotel“ ausgebildet und arbeitete im Anschluss in renommierten Häusern in Deutschland und der Schweiz, unter anderem im „Deidesheimer Hof“.

Die Menüfolge:

Pizzabrot mit Kräutern und Focaccia al rosmarino