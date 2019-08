Jazz-Festival der Extraklasse

Region.Mehr als 80 Veranstaltungen und 276 Künstler aus 28 Ländern: Zum 21. Mal findet mit Enjoy Jazz vom 2. Oktober bis zum 16. November in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen das größte Jazzfestival Deutschlands statt.

Ob Untergrund-Newcomer oder internationale Jazz-Größen – das Festival bringt auch in diesem Jahr wieder einen ausgewählten Mix aus Jazz, Soul und Hip-Hop über Klassik, Avantgarde und Elektro in die Metropolregion Rhein-Neckar. Neben Carla Bley, Marie Kruttli, Rolf Kühn, Archie Shepp, Eleni Karaindrou und Dee Dee Bridgewater sind in diesem Jahr das legendäre Label ECM sowie die polnische Musikszene Schwerpunkte beim Festival. Auch der Jugendförderung in Zusammenarbeit mit der BASF SE bleibt Enjoy Jazz weiter treu. Artist in Residence 2019 ist Jan Bang. Der Hauptförderer des Festivals ist SAS Deutschland.

Auftakt und Abschluss des Festivals bilden in diesem Jahr die Konzerte von zwei Künstlerinnen: Carla Bley, „It-Girl“ des modernen Jazz und „Grande Dame des Jazz“ – eine Ausnahmekünstlerin, die schon mehrmals bei Enjoy Jazz gastierte. 2019 bestreitet die mittlerweile 81-jährige Pianistin, Komponistin und Arrangeurin mit dem Carla Bley Trios und Special Guest Billy Drummond das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 2. Oktober, im BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. Die griechische Komponistin Eleni Karaindrou gestaltet das Abschlusskonzert des diesjährigen Festivals am Samstag, 16. November, im Opernhaus des Nationaltheaters Mannheim. Beide Künstlerinnen veröffentlichen bei dem Label, das wie kein zweites im letzten halben Jahrhundert nicht nur dem Jazz, sondern auch der Avantgarde und Neuen Musik eine Plattform gegeben hat: ECM. 2019 feiert die Edition of Contemporary Music (ECM) 50. Geburtstag – und Enjoy Jazz feiert das mit vielen weiteren Auftritten von ECM-Künstlern – vom Yonathan Avishai Trio über Tord Gustavsen, Marcin Wasilewski, dem Maciej Obara Quartet bis zum Artist in Residence Jan Bang, einem der Pioniere der „New Conception of Jazz“.

Das komplette Programm ist unter www.enjoyjazz.de aufrufbar. red

