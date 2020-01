Jetzt noch Weinpaket sichern

Ludwigshafen.1901 startete der BASF Weinkeller mit nur acht Quadratmetern in Ludwigshafen – Hintergedanke war es, die „Aniliner“ auch mit einem guten Tropfen zu versorgen. Um eine kulturelle Vielfalt bieten zu können, lag schon damals die Besonderheit in der internationalen Produktauswahl, die neben dem deutschen Sortiment heraussstach.

Nach 118 Jahren hat sich daran nichts geändert. Seit jeher ist es das Ziel gute Qualität zu einem fairen Preis anzubieten. Damit punktet der Weinkeller nicht nur bei den hiesigen Kunden, sondern mittlerweile weltweit.

Besonders wichtig ist es den Mitarbeitern des Weinkellers den Gaumen ihrer Kunden zu kennen: Welche Rebsorten werden bevorzugt getrunken oder wie hoch darf der Restzuckergehalt sein? Die Beantwortung solcher Fragen und höchster Qualitätsanspruch sorgen für einen erfolgreichen Handel, denn wie Schiller schon sagte: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“.

Das exklusive BASF Weinpaket beinhaltet folgende sechs edle Tropfen: 2017 Reinares Tinto, 2015 Saint Saturnin Grand Chalmet Réserve, 2016 Cadran de Grezette, BASF Exklusiv, 2017 Tonno Syrah, 2018 Flor de Crasto und 2013 Ramione Merlot-Nero d’Avola. red Über 20 % Rabatt BASF Weinpaket zum Vorteilspreis von 39,90 Euro Das Weinpaket mit sechs edlen Tropfen ist in den Kundenforen der Schwetzinger Zeitung und des Bergsträßer Anzeigers erhältlich. Von Mo. -Fr. von 17 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr auch am Empfang des Mannheimer Morgen in der Dudenstraße 12-26 in Mannheim (hier nur EC-Zahlung möglich).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.01.2020