Justin Timberlake

MANNHEIM.Justin Timberlakes viertes Studioalbum „Man Of The Woods“, das im vergangenen Februar erschienen ist, gefolgt von seinem dritten Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow, dem meist gesehenen Musikevent des Jahres, untermauern seinen Status als einen der weltweit beliebtesten und gefragtesten Musiker der Zeit. Zuletzt reiste Timberlake 2013 und 2014 mit seiner von Fans und Kritikern gefeierten The 20/20 Experience World Tour rund um die Welt. In diesem Sommer kommt er nun endlich mit seiner Man Of The Woods Tour wieder nach Mannheim. Am Freitag, 13. Juli, steht er mit seinen aktuellen Songs und vielen bekannten Hits auf der Bühne der SAP Arena.

Das Multitalent hat sich nicht nur in der Musikwelt einen Namen gemacht, sondern begeisterte mit seinem schauspielerischen Können bereits in mehren Hollywood-Produktionen. Zudem ist er ein absoluter Familienmensch, was sich auch im Namen seines aktuellen Albums wieder spiegelt, denn „Man Of The Woods“ ist der wörtliche Ursprung vom Namen seines Sohnes Silas.