Kabarett der verqueren Pointen

Weinheim.Rolf Millers Figur kann einfach nicht anders: garantiert oft erreicht und nie kopiert. Und bleibt dabei einzigartig, wie sie ist, versprochen – keine Sorge. Er verspricht dem Publikum am 5. Oktober in der Alten Druckerei in Weinheim ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings, einfach zurücklehnen, sich im Kampfanzug entspannen, und locker aus der Hose atmen – in die Tüte.

Trefflicher als ein Fan auf Facebook – „Was für ein sinnfreies Gestammel, krank, genial“ – kann man es nicht formulieren. Millers Humor geht nach wie vor von hinten durch die Brust, nach dem Prinzip des großen Philosophen Bobby Robbson: „Wir haben den Gegner nicht unterschätzt, wie haben nur nicht geglaubt, dass er so gut ist.“

Mit „Obacht Miller“ gelingt es Miller im vierten Programm, seiner namenlosen Figur endlich einen Namen zu geben. Das Publikum hat dafür freie Auswahl, denn unter ihnen kennt garantiert jeder in seinem Umfeld einen solchen Freelancer der Ignoranz, und da hilft dann halt wieder nur ein ironisches: eiwanfrei. red

10 % Rabatt Rolf Miller 5. Oktober, 20 Uhr Alte Druckerei, Weinheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019