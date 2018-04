Kakteenland und Wissembourg

Anzeige

Wissembourg.Eingebettet in der sonnenverwöhnten Natur der Südlichen Weinstraße, finden Sie ein ganz besonderes Fleckchen Erde: das Kakteenland Steinfeld. Die Teilnehmer der MORGENTOUR können sich am 12. Juni von dem exotischen Flair tausender tropischer Pflanzen, Kakteen und Sukkulenten in all ihrer Farbenpracht, die bei Gefallen auch gleich gekauft werden können, verzaubern lassen. Der Besuch des Kakteenlands ist ein Erlebnis der besonderen Art.

Am Nachmittag geht es für die Teilnehmer der MORGENTOUR weiter nach Wissembourg . Wissembourg kennzeichnet den Eingang des Regionalen Naturschutzgebietes der nördlichen Vogesen. Sie gehört zu einem seit 1989 geordneten Sektor „ Weltreserve der Biosphäre“.

Früher ein kleiner Marktflecken aus Handwerkern und Winzern hat es Wissembourg verstanden, sich sein ursprüngliches Flair und sein Kulturerbe zu bewahren.Gemütlich kann man längs der Kais in den Schatten der eindrucksvollen Abtei oder in den gepflasterten Gassen, die zu den Befestigungsanlagen führen bummeln.