Kein Abend wie der andere im Capitol

Mannheim.Jools Holland, der Kult-Star aus Großbritannien wird am 13. März im Mannheimer Capitol sein erstes gemeinsames Album mit einer der Ikonen der britischen Popmusik, Marc Almond, live vorstellen. Natürlich gibt es alle Superhits wie „Tainted Love“ ebenfalls zu hören. Unterstützt werden die beiden von Beth Rowley, Ruby Turner und Louise Marshall. Am Schlagzeug sitzt Klaxons Drummer George Latham.

Der Heidelberger HardChor ist seit Jahren Garant für selbstironische Unterhaltung mit brillanter Musik und trockenem Humor. Am 16. März kommt er mit seinem neuen Programm ins Capitol nach Mannheim. Unter der Überschrift „Singen ist auch keine Lösung“ stellen sich die singenden Mannen um Bernhard Bentgens in ihrem zehnten Programm den ganz großen Fragen der Zeit: Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Wa, wenn nicht rum? Als ein Gesangsverein der etwas anderen Art fordert der HardChor in seinem neuem Programm sein Umfeld. Wo für den Chor gilt „Singen ist auch keine Lösung“, bemüht er sein Publikum. Er setzt dort auf die Weisheit der Vielen, wo bei ihm die eigene Begrenztheit endet und beginnt. Als Härtetest für (Freuden)Tränendrüsen und Zwerchfell der Zuschauenden sucht der HardChor die Ur-Mutter aller Fragen und die unmöglichen Lösungen.

Mit „Schweigen Silber, Reden Gold" bekennen die fünf Musiker von Unduzo auf dem Album und am 22. März auf der Bühne des Capitols Farbe: Jeder fühlt sich gegenüber der eigenen Kreativität, dem individuellen Musikgeschmack sowie dem Anspruch an sich selbst und an die jeweils vier anderen verpflichtet. In diesem kreativen Gewirr aus Möglichkeiten und Vielfältigkeiten der Band ist das Ziel, eine klare Linie herauszuarbeiten. Das geht nicht ohne Kompromisse – und manchmal geht es darum, genau diese zu vermeiden. A cappella ist das kreative Werkzeug der fünfstimmigen Band, um die eigenen musikalischen Einflüsse und Ideen auf die Bühne zu bringen.

