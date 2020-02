Kinderheld Grüffelo in Speyer zu Gast

Grüffelo und Kind © Historisches Museum der Pfalz/Carolin Breckle

Speyer.Noch bis 14. Juni widmet sich das Historische Museum der Pfalz in seiner aktuellen Familien-Ausstellung dem von Julia Donaldson in humorvollen Reimen verfassten und von Axel Scheffler farbenfroh und detailreich illustrierten Kinderbuch „Der Grüffelo“. Die Schau erzählt die Geschichte mit viel Fantasie interaktiv nach: Junge Museumsbesucher ab drei Jahren sind zum Verkleiden, Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen eingeladen. Ein Erlebnisparcours fordert Geschick und Mut, während an einer Kochstation Grüffelogrütze und Schlangenpüree oder andere fantasievolle Rezepte ausgedacht und zubereitet werden können. In einem Schattentheater können kleine Besucher – wie die schlaue Maus in der Erzählung „Das Grüffelokind“ – auf einmal ganz groß werden. Biographische Informationen und eine Zusammenstellung von Original-Grafiken geben zudem einen Einblick in das vielseitige künstlerische Werk Schefflers und seine Entwicklung zu einem der erfolgreichsten Bilderbuch-Illustratoren weltweit. red

