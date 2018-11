MANNHEIM.Der „King of Pop“ ist zurück. Anlässlich des 60. Geburtstags von Pop-Idol Michael Jackson Ende August feiert das brandneue Musical „Beat It!“ am 18. November im Mannheimer Rosengarten die erfolgreiche Karriere des Ausnahmekünstlers.

„Beat It!“ ist mehr als ein Musical. Die zweistündige Hommage von Erfolgsproduzent Oliver Forster (unter anderem „Falco – Das Musical“) zeigt in spektakulären Bildern Michaels erste Schritte im Musikbusiness mit den „Jackson 5“, seine unvergleichliche Solokarriere aber auch seine persönlichen Veränderungen. Für die glaubhafte und altersgetreue Darstellung des „King of Pop“ setzen die Macher gleich auf mehrere der weltweit besten Jackson-Darsteller. Mit verblüffender Nähe zum Original singen, tanzen und mimen sie die Musik-Legende. In einem Aufsehen erregenden Bühnenspektakel lassen sie gemeinsam mit einem großen Ensemble den Mythos des „King of Pop“ auferstehen.

Beat It! 18. November, 15 Uhr Rosengarten, Mannheim

Verlosung 4x2 Eintrittskarten für die ausverkaufte Veranstaltung am 18. November um 20 Uhr Einsendeschluss: 9. November Stichwort: Beat It! red

