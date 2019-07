Kings of Floyd begeistern

Heidelberg.Die Kings of Floyd bieten eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Extraklasse, aufwendigem Stage-Design und einem großartigen Sound. Am Samstag, 26. Oktober, tritt die Band in Heidelberg im Bürgerhaus auf.

Kings of Floyd wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rock-Bands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Aufführungen in ganz Deutschland auf allen möglichen Bühnen und Festivals. In einer famosen Live-Inszenierung bietet die Band eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd: von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979) sowie einige andere Stücke wie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“ – das Publikum darf eine nahezu perfekte Illusion eines Pink-Floyd-Konzertes erleben.

Die überwältigende musikalische Energie der sieben Top-Musiker machen die Kings of Floyd zu einem „must see“, nicht nur für alle Rock-Enthusiasten und Pink-Floyd-Fans. red

10 % Rabatt

Kings of Floyd

26. Oktober, 20 Uhr

Bürgerhaus, Heidelberg

