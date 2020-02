Klassische Ballettkunst bei „Dornröschen“

Mannheim.Der berühmte russische Komponist P. I. Tschaikowski bezeichnete „Dornröschen“ als sein bestes Balletstück. Seit seiner Uraufführung im Jahr 1890 im Mariinsky-Theater in Sankt Petersburg bleibt „Dornröschen“ bis heute eines der populärsten klassischen Bühnenwerke der Welt. Das in die ausdrucksvolle Sprache des klassischen Tanzes übersetzte Märchen erzählt von der schöne Prinzessinn Aurora, die durch den Fluch einer bösen Fee in den hundertjährigen Schlaf gefallen war und nur von dem Kuss des jungen Prinzen wieder geweckt werden konnte.

Die talentierten Tänzer des Klassischen Moskauer Balletts begeistern am 2. März das Publikum im Mannheimer Capitol mit ihrer Ballettkunst auf höchstem Niveau – klassisch und originalgetreu, aber auch frisch und modern, dank der geschickten choreographischen Umsetzung durch die künstlerische Leiterin und Choreographin des Ensembles, Anna Ivanova. Die Tänzer sind Preisträger zahlreicher internationaler Ballettwettbewerbe und sie entführen das Publikum in eine Zauberwelt voller Schönheit, Leidenschaft und Liebe.

20 % Rabatt Dornröschen 2. März, 19.30 Uhr Capitol, Mannheim red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020