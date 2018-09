Kongeniale Verbindung

MANNHEIM.Kaum einer Band ist die Verbindung von Rock und Pop mit Klassikelementen so kongenial geglückt wie dem Electric Light Orchestra (ELO). Inspiriert von dem ikonischen Jeff Lynne, verbanden sich unterschiedliche Pole zu einer genialen Symbiose. Am Dienstag, 25. September, tritt die legendäre Band mit ihrem unvergleichlichen Sound in der fast ausverkauften SAP Arena Mannheim auf. Jeff Lynne ist und bleibt die kreative Kraft von ELO, als dessen Produzent, Songschreiber, Arrangeur, Leadsänger und Gitarrist er nach wie vor wirkt. Er arbeitete als Produzent und Kollaborateur mit einigen der größten Künstler aller Zeiten.

Populärer denn je blicken Jeff Lynne´s ELO auf einen kaum vorstellbare Erfolgsstory, die von 1970 bis in die Gegenwart reicht. Ihr beispielloser Songkanon umfasst Hits wie „Can’t Get It Out Of My Head“, „Evil Woman”, „Telephone Line” und „Mr. Blue Sky” sowie Platin-Alben wie „Eldorado”, „A New World Record”, „Discovery” und „Time”, um nur einige zu nennen. Jeff Lynne’s ELO präsentieren ihre Hit-Sammlung im Originalklangbild in einer beeindruckenden Produktion.

Electric Light Orchestra, 25. September 2018, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim

