Konzert der Konkordien-Kantorei

Mannheim.Der Komponist G. F. Händel schrieb das dreiteilige geistliche Werk Israel in Egypt in kürzester Zeit in einer ganz neuen Form. Der Chor spielt dabei die Hauptrolle. Er erzählt, handelt und treibt das Geschehen weiter. Der Exodus, der Auszug der Israeliten aus Ägypten, wird in farbenreicher Sprache und faszinierender Genauigkeit mitsamt den Plagen und Gefahren beschrieben. Die Komplexität der extremen Geschehnisse, des Ekels, der Trauer und dann des Lobgesangs verlangen von den Ausführenden extreme Konzentration, Mut und musikalische Differenziertheit. Händel komponierte ein dramatisches und packendes Oratorium. Auf historischen Instrumenten spielt am Sonntag, 1. Dezember in der Citykirche das Orchester La Banda und es singen die international renommierten Solisten Sabine Goetz, Eva-Maria Simonis, Kaspar Kröner, Florian Cramer, Joachim Goltz und Timothy Sharp. Heike Kiefner-Jesatko leitet das Konzert. red

10 % Rabatt Israel in Egypt 1. Dezember, 17 Uhr Citykirche Konkordien, Mannheim Karten sind im Pfarramt Konkordien in R3, 2, Telefon: 0621/2 4208, oder an der Abendkasse ab 16 Uhr erhältlich

