Konzert der Konkordien-Kantorei erdet

Mannheim.Die Konkordien-Kantorei unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko tritt am Samstag, 16. Juni, um 17 Uhr in der CityKirche Konkordien in R2 auf. „Geerdet“ ist das Motto des Konzerts – geerdet sein, Boden unter den Füßen spüren, sich verwurzeln, das kann man in den Werken von Olivier Messiaen, Wolfram Buchenberg und Frank Martin: Sie berühren die Tiefen der Seele und geben Gelegenheit, in sich hineinzuhorchen. Wer verwurzelt ist und geerdet, der kann wachsen, mit neuen Gedanken und Entschlüssen.

Das Neue, das Leichte, Helle, Beschwingte findet sich in den Kompositionen der zweiten Konzerthälfte: Claudio Monteverdis „Cantate Domino“ tanzt und schwingt sommerlich, Knut Nystedts „Laudate“ oder Orlando di Lassos „Jubilate“ frohlocken. Ein Konzert, das die Zuhörer geerdet und beschwingt in den Sommer entlässt.