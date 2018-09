Konzert des Chamber Choir of Europe

Mannheim.Der berühmte amerikanische Chorkomponist und Dirigent Morten Lauridsen wird in Mannheim am 30. September, mit einem Workshop und einem Konzert im Konzertsaal des KFG hautnah zu erleben sein. Gesungen werden unter anderem seine bekanntesten Werke wie „O Magnum Mysterium“, „Sure on this Shinning Night“ oder „Dirait-on“ aus „Les Chansons des Roses“. Der Chamber Choir of Europe lebt den Europäischen Gedanken und steht für einfühlsame und von Leidenschaft geprägte Chorkonzerte. Natur, Licht und Poesie sind drei von vielen Gemeinsamkeiten, die dieses besondere musikalische Zusammentreffen unter der Leitung von Nicol Matt prägen. red 10 % Rabatt Chamber Choir of Europe 30. September 2018, 17 Uhr Workshop, 19 Uhr Konzert Konzertsaal des KFG, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.09.2018