Konzerte der Extraklasse

Speyer.Vom 4. bis 7. Juli bezieht die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die jährliche Sommerresidenz in Speyer. Auch in diesem Jahr gibt es große Sinfonik, kammermusikalische Serenaden, eine musikalische Lesung und zwei Kinderkonzerte.

Michael Francis dirigiert das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr unter anderem mit Händels Feuerwerksmusik in der Dreifaltigkeitskirche. Der junge, amerikanische Geiger Stefan Jackiw wird an Francis’ Seite Mozarts Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur spielen. Das Konzert trägt wegen der zahlreichen „alla turca“-Passagen den Beinamen „Türkisches“. Das Konzert in Es-Dur für Kammerorchester „Dumbarton Oaks“ ist nach dem berühmten Landhaus in Washington, D.C., USA, benannt, wo es uraufgeführt wurde. Weiterhin steht Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104 („Londoner Sinfonie“ Nr. 12) auf dem Programm.

Die Serenaden bieten den Musikern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, sich auch gestalterisch am Festivalkonzept zu beteiligen. Die Programme werden von ihnen eigens zusammengestellt und präsentieren dieses Jahr Stücke von Süßmayr, Rota, Mozart, Haydn und Strawinsky. Die Musikalische Lesung „Der Künstler muss sein Leben genau einteilen“ am Sonntagvormittag, 7. Juli, kombiniert mittels Sängerin, Pianisten und Sprecher Literatur und Möbelmusik von Erik Satie.

Beim Kinderkonzert wird der „Kleine Prinz“ nach Antoine de Saint-Exupéry aufgeführt. Beim Schlusskonzert am Sonntag, 7. Juli, um 18 in der Gedächtniskirche steht abermals Michael Francis am Pult und dirigiert Werke von Mozart, Debussy und Haydn. Solist ist der Pianist Herbert Schuch. red

Musikfest Speyer 4. bis 7. Juli Veranstaltungsorte in Speyer: Dreifaltigkeitskirche, Historischer Ratssaal, Heiliggeistkirche, Gedächtniskirche

