Konzerterlebnis der anderen Art

Mannheim.Außergewöhnliche Zeiten bedürfen fantasievolle Maßnahmen. Das „CARStival“ bietet eine Alternative zu den coronabedingt abgesagten Konzerten in diesem Sommer. Da lassen es sich die Söhne Mannheims nicht nehmen, auch unter besonderen Umständen ganz nah dran an ihren Fans zu bleiben und live zu spielen. So kommen beim Projekt „CARStival“ auch Fans von den Söhnen Mannheims auf ihre Kosten. Das Künstlerkollektiv zeigt in der Mischung aus HipHop, Pop, Reggae, Soul und R&B die vielen Facetten und spielen Neues, Altbekanntes und vor allem Geliebtes.

Auch Culcha Candela kommt für ein Konzert im Autokino-Stil nach Mannheim und präsentieren ihren neuen Song „Rhythmus wie ein Tänzer“ feat. DJ Antoine und Sängerin Julie Brown. Wenn sich Culcha Candela dem Snap-Klassiker „Rhythm is a Dancer“ annehmen, ist das eine Chartbombe mit Ansage.

Der Reggae-Musiker Gentleman lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, in diesen Zeiten für seine Fans zu performen und bringt dabei lässige aber bedeutungsvolle Songs auf die Bühne. Für alle drei Veranstaltungen werden 3x1 Autoticket verlost. Zum Mitmachen einfach eine Mail an MORGENCARD@MAMO.de senden. Die Teilnahmebedingungen stehen unter www.morgenweb.de/teilnahmebedingungen.

Söhne Mannheims Freitag, 26. Juni Culcha Candela Mittwoch, 1. Juli Gentleman Donnerstag, 9. Juli Jeweils Einlass 19 Uhr Beginn 20.30 Uhr red Verlosung von je 3x1 Autoticket Einsendeschluss: 16. Juni Stichwort: jeweilige Veranstaltung CARStival Autokino-Konzerte Maimarkt Gelände Xaver-Fuhr-Straße 101 68163 Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020