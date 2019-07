Mannheim.Der Schlager-Export aus den Niederlanden Eloy de Jong stürmte im Sommer 2018 die Musikwelt. Erstmals wird der hinreißende Holländer im Herbst 2019 mit seinem deutschsprachigen Nummer-eins-Album „Kopf aus – Herz an“ live auf große Solo-Tournee gehen – und ist damit am Mittwoch, 6. November, auch im Mannheimer Rosengarten zu Gast.

In einem phänomenalen Tempo sang sich Eloy de Jong im vergangenen Jahr in die Herzen der Schlagerfans. In Florian Silbereisens Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“ lieferte er mit seiner ersten Live-Performance des Songs „Egal was andere sagen“ einen der „emotionalsten Auftritte des Jahres“, direkt darauf folgte die Nummer eins der Downloadcharts. Der dazugehörige Clip verzeichnete binnen kürzester Zeit Millionen Views. Eloy wurde über Nacht als die neue Schlager-Sensation gefeiert, und die deutschen Fanherzen, ob jung, ob alt, sehnten sich nach mehr. Im Juni 2018 folgte sein Debüt-Soloalbum „Kopf aus – Herz an“ und katapultierte sich damit in drei Ländern in die Top Ten. Das Publikum in Mannheim darf sich auf eine vielfältige Bühnenshow mit Musik, Tanz und persönlichen Geschichten von Eloy freuen: ein Mix aus den Titeln seines aktuellen Albums, seinen Lieblingssongs anderer Musiker und natürlich auch den größten „Caught in the Act“-Hits. red

8 Euro Rabatt auf PK 1-3

Eloy de Jong

6. November, 20 Uhr

Rosengarten, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019