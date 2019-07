Korallenriff und Schmuckmuseum

Pforzheim.Mit dem Panorama „Great Barrier Reef – Wunderwelt Korallenriff“ eröffnet am 15. November ein neues Highlight im Gasometer Pforzheim. In dem eigens umgebauten, ehemaligen Gasometer der Stadtwerke werden seit Dezember 2014 die weltgrößten 360˚-Panoramen von Yadegar Asisi präsentiert. Die aktuelle Ausstellung entführt am 20. September die MORGENTOUR-Teilnehmer auf eine Fernreise in das Korallenriff vor der Küste von Australien.

Im Panorama erschließt sich wie von einem Standpunkt unter dem Meeresspiegel aus die Unterwasserwelt vor der Nordostküste von Australien. Die Motivation für das Projekt lag laut Asisi in der Faszination für die unter der Wasseroberfläche existierende Diversität und fragile Komplexität eines auf den ersten Blick nicht wahrnehmbaren Lebensraums. Im Gasometer muss sich der Mensch unter Wasser begeben und tauchen, um einen Eindruck von dieser Vielfalt und Einzigartigkeit zu bekommen.

Am Nachmittag gibt es dann eine Führung durch das Schmuckmuseum Pforzheim, welches ein weltweit einzigartiges Museum zur Geschichte des Schmucks ist. Rund 2000 Exponate zeigen Schmuckkunst aus fünf Jahrtausenden, von der Antike bis zur Gegenwart: kunstvoll und fein gearbeitete Schmuckstücke der Etrusker, üppige Kleinodien aus dem Barock, bedeutende Stücke aus dem Jugendstil sowie eine renommierte Sammlung modernen Schmucks.

Auch eine Abteilung über die Geschichte der Pforzheimer Schmuckindustrie ist zu sehen. Im Rahmen der Führung erfahren die Teilnehmer der MORGENTOUR Geschichte und Geschichten zum Thema Schmuck. red

Ablauf:

8.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung im Gasometer „Great Barrier Reef“ Wunderwelt Korallenriff

12.45 Uhr: Mittagessen im Restaurant „Lehners Wirtshaus“ (nicht inklusive)

15.30 Uhr: Führung im Schmuckweltmuseum

16.45 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18.30 Uhr: Ankunft in Mann-heim Freitag, 20. September

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

45 Euro

