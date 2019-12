Kufenspaß vorm Schwetzinger Schloss

Schwetzingen.Erstmals ist auf dem Schlossplatz eine Synthetikbahn zum Schlittschuhlaufen eröffnet worden. Es ist nach Angaben des Betreibers die größte derartige Anlage in der Region. Am Speyerer Altpörtel gebe es zwar eine ähnliche, jedoch etwas kleinere Bahn. Ali Ghawami vom Schwetzinger Restaurant „Walzwerk“ hat sich an den neuartigen Schlittschuhspaß gewagt, der ökologisch gut vertretbar sei. Die Kunststoffbahn des schweizer Anbieters „Glice“ brauche weder Strom noch Wasser. Ein Generator – wie bei einer Eisbahn – sei also nicht nötig und der Fahrspaß deshalb nicht mehr von der Außentemperatur, die in Schwetzingen auch um die Weihnachtszeit herum mal oberhalb der kritischen 15 Grad plus liegen können, abhängig. „Je wärmer die Kufen werden, umso leichter geht es“, erklärt Ghawami. Spezielle Schlittschuhe brauchen die Nutzer nicht. „Sie sollten nur gut geschliffen sein, aber das können wir auch hier vor Ort erledigen“, so Ghawami.

Die Bahn ist 30 Meter lang und 18 Meter breit. Im Unterschied zu einer früheren Eisbahn ist sie weiter zur Straße hin platziert und Richtung Schloss offen, so dass man beim Fahren einen schönen Blick auf das weihnachtlich angestrahlte Ensemble hat. Dabei werden die ersten drei Straßenbäume in die Bahn mit einbezogen, sie können dann umfahren werden oder es lässt sich auch mal für ein Eisstockschießen ein Bereich abtrennen. Es wird natürlich auch einen Schlittschuhverleih in Zusammenarbeit mit einem großen Sportgeschäft geben. Ali Ghawami und sein Walzwerk-Team bieten zudem Glühwein, kalte Getränke und Imbissspezialitäten in einem überdachten Stehbereich an.

Geöffnet ist die Schlittschuhbahn montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr. red

2-für-1-Aktion Schlittschuhlaufen in Schwetzingen bis 12. Januar 2020 Schloss, Schwetzingen MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können sich Schlittschuhe kostenlos ausleihen und zahlen nur einmal Eintritt und können zu zweit Schlittschuhlaufen

