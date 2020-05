Kurpälzer Spezialitäten für Papa

Schwetzingen.Mit den leckeren Spezialitäten der Marke Kurpälzer bietet die Schwetzinger Zeitung ein Geschenk für den Papa zum Vatertag am 21. Mai an. Das Vaddertagspaket beinhaltet: eine Flasche Kurpälzer Dschin (0,2l) oder wahlweise eine Flasche Kurpälzer Spargelschnaps (0,2 Liter), je eine Dose Kurpälzer Lewwerworscht und Fleeschworscht sowie ein Glas Kurpälzer Worscht-Senf und das Grill-Magazin „Feuer & Flamme“. Die Pakete können zur Selbstabholung in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 1, in der Anzeigenabteilung, bestellt oder an eine Adresse innerhalb Deutschlands versendet werden. Auf dem Lieferschein kann außerdem ein persönlicher Gruß notiert werden. Bestellungen für Pakete, die noch rechtzeitig vor dem Vatertag versendet werden sollen, müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai, eingehen. Das Paket kostet 30 Euro für Selbstabholer, 35 Euro für versendete Pakete. red

für MORGENCARD PREMIUM-Inhaber Bestellung per Mail an kurpaelzer@schwetzinger-zeitung.de

