Lachen und Schlemmen im Palazzo

Mannheim.„Verdammt schön“ sind nicht nur die neun Tänzerinnen, die mit ihren opulenten Kostümen ein wahrer Augenschmaus und längst zum glamourösen Markenzeichen des Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo avanciert sind. Umrahmt vom außergewöhnlichen Ambiente des Mannheimer Spiegelpalasts werden spektakuläre Showacts in einer spannenden, energiegeladenen und zum Träumen schönen Inszenierung die Gäste am 13. November zum Staunen bringen. Noch nie in der 21-jährigen Palazzo-Geschichte wurden in Mannheim so viele hochkarätige Artisten, Akrobaten und Comedians verpflichtet. 36 Künstler aus aller Herren Länder und allesamt die Besten ihres Fachs zünden unter dem Motto „So damn beautiful!“ ein Feuerwerk der guten Laune und beeindrucken mit spektakulärem akrobatischem Können.

Harald Wohlfahrt bereitet gemäß den Vorstellungen Johann Wolfgang von Goethes die Speisen vor: „Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen“. Das Vier-Gang-Gourmet-Menü trifft dabei mit seiner Optik und den vielfältigen Geschmacksvariationen voll ins Schwarze. Zur Vorspeise gibt es eine geflammte Kabeljauschnitte auf Gurkenschmand, aromatisiert mit angemachten Gartenkräutern, jungem Blattsalat und Gurkencoulis mit Ingwer. Darauf folgt ein Nudelbonbon mit Aloe Vera und Ratatouilleschaum, kleinen Crevetten an Bouillabaissesud bevor der Hauptgang mit einem Roastbeef vom Black Angus mit Kräuter-Senfkruste, dreierlei Bohnengemüse, Kartoffelgratin und milder Sherryessigsauce kredenzt wird. Den süßen Abschluss bildet eine Schokoladenpyramide gefüllt mit Birnenkompott, Sauerrahmeis und Feigenconfit. Zudem gibt es als Alternative ein vegetarisches Vier-Gang-Gourmet-Menü. red

Ablauf:

18 Uhr: Sektempfang mit Meet & Greet, Programmheft und Vier-Gang Gourmet-Menü

19.30 Uhr: Beginn der Show

Mittwoch, 13. November

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

Manege: 135 Euro Rang/Loge: 115 Euro

