Lachmuskelkater vorprogrammiert

Lorsch.David Kaiser und Virginia Plain, die aufstrebenden Stars im Berliner BKA Theater, präsentieren am 14. September im Lorscher Theater Sapperlot ihr drittes Programm. Ein musikalischer, komödiantischer Abend mit eigenen und gecoverten Songs, der das Phänomen „Besetzungscouch“ intensiv beleuchtet, erwartet das Publikum.

Du fühlst dich müde? Du bist überfordert und erschöpft von der Welt da draußen und dein Körper taumelt wie auf Autopilot durch den alltäglichen Wahnsinn? Alles wird gut. Simon und Jan werden dir helfen. Mit ihrem neuen Programm, das sie am 21. September im Theater Sapperlot präsentieren, lösen sie die Probleme der Menschheit – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

In welcher Welt wollen wir leben? Und was haben wir noch mit ihr zu tun? Wer sind wir und wer kann uns das noch bestätigen? Über allem aber schwebt die Frage aller Fragen: Tun wir das Richtige? In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Fragen als Antworten gibt, zerlegt Kabarettist Philip Simon sein Innerstes am 29. September auf der Bühne des Theaters Sapperlot, um die Bausteine zu erkennen, aus denen wir unsere Realität zimmern. Er stellt fest: Wir haben eine Menge Meisen. red

Theater Sapperlot Kaiser und Plain 14. September, 20.30 Uhr Simon und Jan 21. September, 20.30 Uhr Philip Simon 29. September, 19.30 Uhr Theater Sapperlot, Lorsch

