Länder-Freundschaft feiern

Mannheim.Zum ersten Mal in der deutsch-französischen Geschichte tritt das Sinfonieorchester der französischen Garde Républicaine in Deutschland auf. Dem Publikum werden am 9. Mai im Rosengarten unter anderem Werke von Beethoven, Dukas, Bizet, Faure und Saint-Saëns präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltet wird das Konzert durch den Salon Diplomatique in Kooperation mit dem Französischen Honorarkonsulat in Mannheim sowie der Frankfurter Generalkonsulin Pascale Trimbach. Als Schirmherr konnte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gewonnen werden. Zur vorher stattfindende Veranstaltung des Salon Diplomatique können MORGENCARD PREMIUM-Inhaber Karten gewinnen.

Die 1848 gegründete Garde Républicaine ist nicht nur der französische Polizeiverband. Die insgesamt 3500 Mann starke Truppe hat darüber hinaus auch ein hervorragendes Sinfonieorchester. Das 70-köpfige Orchester steht seit 1997 unter der Leitung von Oberst François Boulanger.