Lange Shopping-Nacht am 2. März bis 22 Uhr

Schwetzingen.Möbel Höffner in Schwetzingen lädt am Samstag, 2. März, zur langen Shopping-Nacht. Als besonderes Angebot erhalten MORGENCARD PREMIUM- Inhaber bei Vorlage ihrer Karte ab einem Einkaufswert von 50 Euro einen Betrag von 25 Euro geschenkt. Der Rabatt gilt für Artikel aus den Bereichen Haushalt, Bettwaren, Gardinen, Einrichtungsaccessoires, Leuchten und Teppiche im Erdgeschoss des Hauses (ausgenommen sind WMF-Produkte, Artikel der Elektroabteilung und Werbeware). Der Höffner-BonusCard-Rabatt ist bereits enthalten und die Aktion ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Zudem wird unter allen teilnehmenden MORGENCARD PREMIUM-Inhabern ein Warengutschein im Wert von 500 Euro verlost. Der Gewinner wird im Nachgang bekanntgegeben. Gegen Vorlage der MORGENCARD PREMIUM bekommt der Restaurant-Gast den Grill-Mix-Teller zum Vorzugspreis von 6,90 Euro inklusive Beilagen (Pommes oder Bratkartoffeln).

Ein Highlight des Events ist der Auftritt von Naro Vitale. Der „Mannheimer Eros Ramazzotti“ singt und backt von 17 bis 22 Uhr Pizza. Als Italiener schätzt er auch den kulinarischen Genuss von Pizza – und zwar so sehr, dass er diese auch in eine Veranstaltungsreihe integriert hat. Das Ziel des Sängers ist es, das Publikum zum Mitmachen zu animieren. Selbstverständlich werden der Teig und die frischen, gesunden Zutaten persönlich und nach eigenem, neapolitanischen Rezept selbst von Naro vorbereitet. Als Liebhaber der guten Küche hat Naro Vitale über Jahre hinweg viel Erfahrung gesammelt. Profi-Pizzaioli (Pizzabäcker) zeigen ihm Tipps und Tricks, die er während der langen Shopping-Nacht gerne zum Besten gibt. Mit köstlichem Essen und fröhlicher Musik ist das Dolce Vita einfach perfekt – und das bereits im Frühling in Schwetzingen. Für die Kleinen gibt es Faschingsspaß im Kinderparadies. Von 11 bis 18 Uhr können sie sich beim Kinderschminken in einen hübschen Schmetterling oder einen wilden Tiger verwandeln lassen.

Möbel Höffner, Mannheimer Landstraße 62-64, 68723 Schwetzingen, Naviadresse: Zündholzstraße. Geöffnet hat das Schwetzinger Möbelhaus montags bis samstag von 10 bis 19 Uhr.

Mehr Informationen gibt es online unter www.hoeffner.de. red

25 Euro Rabatt Lange Shopping-Nacht 2. März, 10 bis 22 Uhr Möbel Höffner, Schwetzingen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019