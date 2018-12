„LASSMALACHE“ mit Bülent Ceylan

Mannheim.Lachen ist die beste Medizin und das, obwohl sich auch immer wieder Menschen krank lachen oder schief oder kaputt. Auf jeden Fall ist es schwer ansteckend. Es ist aber weniger die medizinische Seite des Lachens, die Bülent Ceylan in seinem Programm „LASSMALACHE“ zum Thema macht. Es ist die Gesundheit der Seele und des Geistes, die durch Lachen und Humor nachhaltig beeinflusst werden. Wenn auch manchmal nur für ein paar wunderbar lustige Stunden, wie am 10. Februar 2019 in der Mannheimer SAP Arena.

In „LASSMALACHE“ kümmert sich Bülent um die zahlreichen Opfer seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit, die Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten. Er hilft allen, die aus dem Lachen gar nicht mehr heraus gekommen sind. Und freut sich über jeden, der sofort lächelt, wenn er an ihn denkt. Immerhin ist das Lachen die wahrscheinlich schönste Art, sich die Zähne zu zeigen.

Bülent interessiert sich ausführlich für die Schadenfreude, den wie auch immer provozierten Lachzwang und die unterschiedlichsten Arten des Lachens. Dazu gibt es jede Menge neue Geschichten über das Lachen als Waffe, als Refex oder als Ablenkung, über Lachtränen, Lachgas und Humor im Allgemeinen. In „LASSMALACHE“ wird alles raus gekitzelt, was geht und zu ungezwungenem Lachen führt. Endorphin-Explosionen führen zur traditionellen Bülent-Euphorie und wie man weiß, kommt jedes Lachen auch garantiert zurück. red

10 % Rabatt Bülent Ceylan 10. Februar 2019, 18 Uhr SAP Arena, Mannheim

Verlosung 3x2 Karten Einsendeschluss: 18. Dezember 2018 Stichwort: Bülent Ceylan

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018