Lebensmittel per Mausklick

Region.Lebensmittel online bestellen und dann im teilnehmenden Lieblingsmarkt nach der Arbeit fertig gepackt abholen? Oder per Mausklick in den virtuellen Warenkorb legen und im gewählten Zeitfenster direkt nach Hause liefern lassen? Das alles geht bei REWE. Kunden haben online die Auswahl aus mehreren tausend Artikeln, darunter auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke.

Und so einfach funktioniert es: Auf www.rewe.de oder in der App www.rewe.de/app geben Kunden bei der Marktsuche ihre Postleitzahl ein. Im Rhein-Neckar-Kreis können sie sogar zwischen dem REWE Abholservice und dem REWE Lieferservice wählen. Anschließend stellen sie sich online den Warenkorb individuell zusammen und legen ein Zeitfenster für die Abholung in ihrem Lieblingsmarkt oder die Lieferung nach Hause fest. Weitere Informationen zu den Service-/Liefergebühren gibt es online.

Den REWE Lieferservice gibt es bundesweit in rund 80 Städten, darunter auch in Mannheim und Umgebung. Passende Stationen des REWE Abholservices in der Metropolregion sind unter anderem das REWE Center Mannheim-Sandhofen (Amselstraße10), das REWE Center Ludwigshafen-Rheingönheim (Von-Kieffer-Straße 14) oder das REWE Center Weinheim (Berliner Platz 1). red

5 % Rabatt auf über 1000 Artikel von REWE Beste Wahl und REWE Bio Alle rund 90 teilnehmenden Märkte finden Sie bequem online unter www.morgencard.de.

