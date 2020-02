MANNHEIM.„Cavalluna – Legende der Wüste“ nimmt die Zuschauer am 30. und 31. Mai in der SAP Arena in Mannheim mit auf eine abenteuerliche Reise durch den Orient: Die schöne Wüstenprinzessin Samira wird mit einer unglaublichen Aufgabe betraut – sie muss ihr Volk vor den Machenschaften ihres bösen Cousins Abdul bewahren und das Geheimnis um die sagenumwobenen Amazonen der Elemente lüften. Ob es ihr gelingen wird, all das zu retten, was ihr lieb und teuer ist? Erzählt wird die Geschichte in einem holländischen Dorf namens Grachtenbrook. Hier besucht der Eselbesitzer und Großvater Nathan seine fröhliche Enkelin Nita und weiht sie ein in die geheimnisvolle Geschichte der Wüstenprinzessin Samira, die sich mit ihrem Pferd auf den entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse vorbereiten muss.

Cavalluna – Legende der Wüste 30. Mai, 15 und 20 Uhr 31. Mai, 14 Uhr SAP Arena, Mannheim

