Leichter besser essen mit REWE

Region.Das Frühjahr bringt den Wunsch mit sich, die eigene Ernährung gesünder und ausgewogener zu gestalten. Damit die Umsetzung weder aufwändig noch teuer ist, unterstützt REWE beim Einkauf. Ab sofort weist auf den beliebten REWE Eigenmarken von „ja!“ bis REWE Bio der Nutri-Score den Weg.

Der Nutri-Score ist als Ampelsystem mit fünf Stufen aufgebaut. Bewertet werden sowohl Inhaltsstoffe wie Kalorien, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe als auch der Gemüse- und Obstanteil eines Lebensmittels. Eine Skala von A bis E zeigt die Nährwertqualität eines Produkts. Ein grünes A ist bei vergleichbaren Produkten in Sachen Nährwertqualität eine bessere Wahl als ein rotes E. So ist es schon beim Einkauf leicht, Produkte miteinander zu vergleichen und sich bewusst für eine bessere Ernährung zu entscheiden. Das markante Logo ist auf Preisetiketten am Regal, auf ersten Verpackungen, in der REWE App oder im REWE Online-Shop abgebildet.

ErnährWert unterstützt in der Küche

Wer sich Orientierung beim Kochen wünscht, dem hilft der REWE ErnährWert. Viele Rezepte auf der REWE Website enthalten das neue Symbol, das auf einen Blick zeigt, wie gut das Rezept die aktuelle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung trifft. red

